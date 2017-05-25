В Петербурге отказались компенсировать ущерб 16 заявившим о травмах при теракте

Петербургские власти отказали в компенсации 16 людям, заявившим о получении травм при теракте в метро. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.

Город отказался выплачивать компенсацию после заключения бюро судебно-медицинской экспертизы.

Претензии на выплату, согласно пресс-службе, не удовлетворили тем, чьи повреждения не нанесли вреда здоровью.

«Всего к 23 мая экспертиза проведена по 91 обращению, проверка еще одного пострадавшего не завершена. На данный момент установлено, что 10 гражданам причинен тяжкий вред здоровью, 25 — средней тяжести и 31 — легкой. Еще у 25 раненых повреждения, не нанесшие вреда здоровью», — сообщили изданию.

За тяжкий и средней тяжести вред здоровью город выплатит по 500 тысяч рублей, за легкий вред — по 250 тысяч. Родственники погибших получат по 1 млн рублей.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» взорвался смертник. Еще одно, неразорвавшееся, взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь Восстания».

При теракте погибли 16 человек, включая смертника, более 60 пострадали.