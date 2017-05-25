Суд отказал бывшей жене Потанина в претензии на 215 млрд рублей

Пресненский районный суд Москвы отказал Наталье Потаниной в компенсации более 215 млрд рублей со стороны ее бывшего супруга, президента «Норильского никеля» Владимира Потанина. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на представителя истицы Павла Коновалова.

Потанина требовала компенсировать ей деньги за акции «КМ Инвест».

«Суд отклонил иск Натальи Потаниной, посчитав, что пропущен срок исковой давности», — сказал представитель истицы.

Ранее суд разделил имущество бывших супругов, однако это решение касалось только недвижимости и банковских счетов, об акциях речи не шло.

Наталья Потанина также подала иск о взыскании 850 млрд рублей за акции трех иностранных компаний.

Супруги развелись в 2014 году.