ФБК нашел у Ролдугина новый фонд

Близкий к президенту России Владимиру Путину виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Об этом в своем твиттере сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.

Он опубликовал выписку из ЕГРЮЛ, согласно которой Ролдугин 22 мая зарегистрировал НКО «Возрождение традиций». Сфера деятельности организации обозначена как «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

В начале 2016 года имя Ролдугина всплыло в связи с панамскими архивами — базой данных владельцев офшоров, зарегистрированных в Панаме. Из документов выяснилось, что компании Ролдугина получили около 2 млрд долларов. Путин позднее объяснял, что музыкант тратит деньги на покупку дорогих инструментов для своих учеников.