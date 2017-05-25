Украинские военные убили командира батальона ЛНР

Командир батальона ЛНР «Хулиган» Владимир Цвях (позывной Комбат) погиб во время боя с украинскими военными. Об этом в Facebook написал корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин.

Цвях погиб накануне в районе реки Бахмутки. По словам корреспондента, Комбат был в группе из 60 сепаратистов, которые противостояли группировке из 300 служащих украинской армии.

По словам Рогаткина, он был свидетелем случая, когда Цвях лично выводил колонну украинских солдат, согласившихся покинуть поле боя. «Некоторые потом звонили Комбату и благодарили за то, что он сохранил им жизнь», — говорится в сообщении.