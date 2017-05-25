ВЭБ сообщил о падении реальных доходов россиян до уровня 2009 года

Доходы россиян за январь-апрель 2017 года в реальном выражении опустились до уровня 2009 года. Об этом сообщает в своем отчете Внешэкономбанк (ВЭБ).

Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач отмечает, что «в реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений».

Это происходит на фоне небольшого роста промышленности с начала года. «Однако устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств», — считает экономист.