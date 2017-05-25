Глава ФИФА сообщил о нарушении прав северокорейцев на стройке «Зенит-Арены»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино разослал письма главам четырех футбольных федераций, в которых подтвердил, что при строительстве «Зенит-Арены» участвовали граждане КНДР, работавшие в ужасающих условиях. С письмом ознакомилась британская газета The Guardian.

По словам Инфантино, инспекция ФИФА, посетившая стройку в ноябре 2016 года, нашла «убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке в Санкт-Петербурге».

«Обнаруженные проблемы впоследствии обсуждались с генеральным подрядчиком», — пишет глава ФИФА.

При этом он отметил, что инспекция, которая прошла в марте 2017 года, уже не выявила на «Зенит-Арене» граждан КНДР.

Письмо, датированное 22 мая, стало ответом на запрос футбольных федераций Дании, Швеции, Норвегии и Исландии. Они хотели выяснить, каковы были условия труда рабочих на стадионе, который будет принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Функционеры отреагировали на публикацию в норвежском журнале Josimar, где говорилось об участии в строительстве северокорейцев, живших в складских контейнерах за стадионом. Издание сообщало, что один из граждан КНДР умер в таком контейнере от сердечного приступа.