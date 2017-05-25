В Москве задержаны готовившие теракты в столичном транспорте боевики ИГ

ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты в столичном транспорте, передает «Интерфакс».

«ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Указано, что «руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство", осуществлялось с территории Сирии».

По данным российских спецслужб, террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в сдаваемой приезжим из Центральной Азии квартире на юго-западе Москвы экстремистскую литературу и предмет, похожий на взрывное устройство, после чего жильцов дома срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва.