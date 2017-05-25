WADA придумало для Исинбаевой специальную должность

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елене Исинбаевой. В послании спортсменке предлагается стать послом «чистого» спорта в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. В 2016 году она, как и остальные российские легкоатлеты, не была допущена на Олимпийские игры. Тогда же спортсменка объявила о завершении карьеры и вскоре была избрана главой набсовета РУСАДА.

В мае 2017 года WADA потребовало, чтобы Исинбаева была заменена на человека, независимого от Олимпийского комитета России.

Она должна покинуть свой пост до конца месяца.