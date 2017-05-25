Отставку мэра Нижнего Новгорода признали следствием антикоррупционной проверки

Отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала следствием антикоррупционной проверки чиновников, заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает ТАСС.

«Важно не только установить факт наличия зарубежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола, других международных организаций – на это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города стал закономерным», — подчеркнул Бабич.

Карнилин написал заявление об уходе 22 мая. «В январе мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок», — объяснил мэр свое решение.

24 мая нижегородская дума приняла отставку главы города.

Согласно уставу Нижнего Новгорода, глава города избирается из состава гордумы на срок ее полномочий. Иван Корнилов был избран главой Нижнего Новгорода на первом заседании гордумы 7 октября 2015 года. До этого он возглавлял нижегородскую думу нескольких созывов.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный связал отставку Карнилина с расследованием ФБК по поводу обнаруженных фондом квартир в США, принадлежащих семье нижегородского чиновника.

Доклад ФБК, посвященный Карнилину, был опубликован в декабре 2016 года. В нем утверждалось, что глава Нижнего Новгорода тайно купил две квартиры в Майами, заплатив за них 130 млн рублей. Сам Карнилин объяснял, что недвижимость во Флориде покупала его бывшая жена в 2013-2014 годах, когда закон разрешал российским чиновникам иметь зарубежные активы. При этом Карнилин отмечал, что развелся с женой в марте 2015 года — за полгода до того, как стал главой Нижнего Новгорода.