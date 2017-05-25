Суд не увидел оскорбления верующих в фотографии кулича и яиц

Суд в Красноярске закрыл административное дело в отношении пользователя «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, которая опубликовала в соцсети фотографию московской инсталляции к Пасхе — кулича и крашеных яиц. Об этом сообщает РАПСИ.

Как пишет «ОВД Инфо», в апреле красноярская прокуратура начала проверку опубликованного изображения.

В надзорный орган пожаловался иерей красноярского Храма Архистратига Михаила, а также прихожане.

На фото им привиделся половой член. Авторы жалобы заявляли об оскорблении чувств верующих.

Прокуратура заказала исследование фотографии, в котором эксперт сообщил, что «отношение к интимной стороне природы человека... в христианстве негативное и воспринимается как греховное».

Однако сегодня мировой судья закрыл административное дело об умышленном осквернении предметов религиозного почитания, в котором обвинялась Кудинова.