Мединский отказался говорить о «Гоголь-центре»

Министр культуры Владимир Мединский отказался давать комментарий по обыскам в «Гоголь-центре» и у худрука этого театра Кирилла Серебренникова, сообщает «Интерфакс».

За комментарием к министру обратились во время выставки «Интермузей» в московском Манеже.

«Вы знаете, я бы сейчас не хотел комментировать эту тему, потому что иначе только этот комментарий попадет в новости. "Интермузей" сам по себе настолько яркое, значительное мероприятие, не хотелось бы перекрывать его другими вопросами», — объяснил Мединский свою позицию.

Он пообещал поговорить об этом отдельно, но не на выставке.

23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре», а также у нескольких людей, связанных с театром, в том числе дома у Серебренникова.

СК допросил его в качестве свидетеля по делу о растрате бюджетных средств. Вскоре после допроса режиссер выехал в Германию.