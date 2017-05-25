Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу предпринимателя Алишера Усманова в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Медведев был подписан только на два персональных аккаунта – основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и патриарха Кирилла.

Отметим, Медведев подписался на страницу Усманова после того, как миллиардер опубликовал две видеозаписи в ответ на обвинения Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального в причастности к схемам с «тайной империей» российского премьера.

В видеозаписях Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал извинений, а фразу предпринимателя «Тьфу на вас» стали активно цитировать в интернете и СМИ.