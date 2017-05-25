Наггетсы поставщика «Макдональдса» признаны опасными для здоровья

Россельхознадзор оштрафовал на 300 тысяч рублей поставщика сети «Маконалдс» — ООО «Каргилл» из Тульской области за производство потенциально опасной продукции, сообщается на сайте ведомства.

В замороженном курином филе, изготовленном АО «Ярославский бройлер» (вес около тонны) Россельхознадзор обнаружил сальмонеллы.

А в филе от ООО «Белгородские гранулированные корма» (вес 6 тонн) и в партии произведенных наггетсов был обнаружен антимикробный препарат фуразолидон.

Продукция общим весом более 18 тонн, которая не соответствовала требованиям ведомства, была направлена на утилизацию.

Компании «Каргилл» выдано предписание о приостановлении действия декларации соответствия на указанную продукцию.

Ведомство ввело в отношении нее режим усиленного лабораторного контроля.