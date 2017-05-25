В Минкомсвязи подтвердили будущий рост тарифов из-за «пакета Яровой»

Обязанность сотовых операторов и интернет-провайдеров хранить трафик пользователей согласно «пакету Яровой» приведет к росту тарифов на связь, сообщил министр связи России Николай Никифоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Если это дополнительные затраты [операторов], то тарифы вырастут. На столько, насколько будут утверждены требования. А требования будут утверждены на столько, чтобы рост тарифов не был значительным. Наверно, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня инфляции, условно. Оценку делать преждевременно», — сообщил глава Минкомсвязи.

Он добавил, что его ведомство предлагает поэтапное увеличение объемов хранения данных.

«То, что мы сейчас предлагаем, — это гибкий вариант, что у правительства есть полномочия, согласовывая позицию между связистами и силовиками, прорабатывать достаточно гибкий график запуска. Все понимают, что это достаточно проблематично в один день 1 июля [2018 года] развернуть в полном объеме по всей стране. То есть этапность будет», — пообещал министр.

Антитеррористический пакет, одним из авторов которого была депутат Ирина Яровая, предписывает с 1 июля 2018 года операторам и интернет-провайдерам хранить весь трафик пользователей в течение полугода.