В Турции опровергли введение ограничений на торговлю с Россией

Новости об ограничении импорта российской сельхозпродукции не соответствуют действительности, сообщило Минэкономики Турции.

«Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между РФ и Турцией, некоторые СМИ публикуют новости об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которые не соответствуют действительности. Турция продолжаются придерживаться достигнутых с РФ соглашений», — цитирует РИА Новости пресс-релиз министерства.

Накануне «Ведомости» сообщили, что Турция ввела квоту на беспошлинный ввоз российской сельхозпродукции: 20-25% от всех выданных лицензий на импорт зерна. И 15-30% на поставки российского подсолнечного масла.

Российские поставщики подтвердили эту информацию.

Член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете рассказал РИА Новости, что турецкие экспортеры приняли решение ограничить ввоз всех видов российской сельхозпродукции на уровне 20-25%, и Минэкономики республики поддержало это решение.