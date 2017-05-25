При пожаре на нефтебазе в Ленинградской области погибли двое

При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии «Кинеф» в Ленинградской области погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Два человека погибли и два пострадали в результате несчастного случая в 10.00. К месту происшествия вылетел вертолет санитарной авиации и главный врач», — сказали там.

Изданию МЧС сообщили, что к месту выехала оперативная группа местного пожарного гарнизона.

Издание 47news со ссылкой на администрацию Киришского района, где находится предприятие, пишет, что взрыв произошел утром на территории промзоны в районе шоссе Энтузиастов в Киришах.

ЧП случлось на факельном хозяйстве нефтеперабатывающего завода.

Факельная система предназначена для сброса и сжигания горючих газов и паров.