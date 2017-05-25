Соглашение со странами ОПЕК о заморозке нефтедобычи продлено на девять месяцев

Страны ОПЕК договорились продлить действие соглашения о замораживании нефтедобычи еще на девять месяцев, сообщает Reuters.

24 мая с подобной рекомендацией выступил комитет, следящий за выполнением соглашения странами, входящими в ОПЕК и нефтедобывающими государствами вне картеля. Комитет по мониторингу состоит из Алжира, Кувейта и Венесуэлы (участников ОПЕК), а также России и Омана.

Комитет рекомендовал продлить соглашение на три квартала, начиная с 1 июля 2017 года. Таким образом, ограничения по уровню добычи нефти будут действовать до 1 апреля 2018 года.

Россия и другие не входящие в ОПЕК производители в прошлом году присоединились к решению стран-экспортеров нефти ликвидировать глобальный избыток нефти путем ограничения добычи в общей сложности 1,8 млн баррелей в день. Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. По данным Минэнерго РФ, Россия даже перевыполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи, сократив ее на 300,79 тысяч баррелей в сутки.

По мнению экспертов, за счет продления соглашения ограничить нефтедобычу между ведущими странами-экспортерами цены на нефть могут достичь 55,5 долларов за баррель уже к концу 2017 года.

При этом специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) полагают, что если бы не соглашения с ОПЕК, то добыча нефти в России могла бы составить рекордные 555,5 млн тонн в год.