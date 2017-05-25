Названо имя организатора нападения на полк Нацгвардии в Чечне

Организатором нападения на полк Нацгвардии в Чечне является житель республики Али Бакаев, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Еще до теракта Бакаев выехал за пределы страны, и, предположительно, находится в Египте. Он объявлен в международный розыск, – рассказал собеседник издания.

Атака на военный городок Нацгвардии в станице Наурской произошла в ночь на 24 марта. Как утверждал Следственный комитет, боевики, вооруженные ножами и огнестрельным оружием, убили шестерых военных, еще троих ранили. Все шестеро нападавших также были убиты. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие планировали захватить оружие и позднее и «совершить резонансные теракты».

По данным РБК, служащие Нацгвардии в момент нападения были без оружия, так как сдали его в камеру хранения согласно правилам. Дежурные якобы спали в момент нападения, поэтому не смогли предупредить сослуживцев.

В Нацгвардии отрицали эти данные, утверждая, что бойцы действовали «мужественно и самоотверженно».

Впоследствии «Новая газета», изучившая фотографии убитых боевиков, выдвинула предположение, что нападавших задержали живыми и позднее застрелили. Все они были убиты выстрелом в голову. Неназванный экс-сотрудник правоохранительных органов, служивший в Чечне, заявил газете, что это «типичный “китайский расстрел”», то есть казнь военнопленных. Газета также подчеркивала, что данных об имевшемся у нападавших огнестрельном оружии нет.