Минфин предложил платить фиксированные 4800 рублей пенсионерам из бюджета

В рамках налогового маневра, при котором НДС в России может повыситься, а страховые взносы снизятся до 22%, Минфин предлагает передать финансирование фиксированной выплаты к пенсии федеральному бюджету. Об этом «Ведомостям» рассказали пять федеральных чиновников.

Маневр, как отмечается, бьет по финансированию Пенсионного фонда, так как основная часть снижения ставки приходится на пенсионный взнос.

Поэтому против налогового маневра выступает социальный блок правительства. В настоящее время взнос в Пенсионный фонд составляет 22% от фонда оплаты труда, из которых 16% идут на страховую часть пенсии, а 6% — на фиксированную выплату.

В 2017 году фиксированная выплата составляет 4800 рублей.