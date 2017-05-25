Бывший главбух студии Серебренникова решила пойти на сделку со следствием

Бывший главный бухгалтер компании «Седьмая студия» (театр «Гоголь-центр») Нина Масляева хочет пойти на сделку со следствим по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщил ее адвокат Павел Теплухин, передает «Интерфакс».

«Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — сообщил защитник.

Он отметил, что обвинение бухгалтеру пока не предъявлено, «но она сотрудничает со следствием».

23 мая следователи провели целый ряд обысков, в том числе в «Гоголь-центре», у его худрука Кирилла Серебренникова и у бывшего руководства его компании «Седьмая студия», которая отвечает за работу «Гоголь-центра».

Следствие считает, что с 2011 по 2014 год руководство «Седьмой студии» похитило из бюджета около 200 млн рублей, выделенных на развитие и популяризацию искусства.

Бывшие гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева находятся в СИЗО.