Полтавченко объявил о готовности Петербурга использовать опыт Москвы в реновации хрущевок

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко внимательно следит за программой сноса хрущевок в Москве и готов перенять ее положительный опыт, передает ТАСС.

«Внимательно изучим опыт Москвы, плюс сейчас будут приниматься новые федеральные нормы. Все позитивное обязательно используем в петербургском законодательстве», — сказал глава города.

Он добавил, что в Петербурге еще 2008 году была утверждена программа по развитию застроенных территорий.

«И мы знаем, что жители не хотят уезжать из мест, где они живут, что активно протестуют те, кто не попал в эту программу. Не хватает так называемых стартовых пятен, где можно было бы построить дома для временного проживания людей из хрущевок», — сказал Полтавченко.

Он добавил, что с 2008 гожа изменились требования историко-культурного охранного законодательства, закон о зеленых насаждениях и ужесточились требования по социальной инфраструктуре.

Полтавченко добавил, что по программе расселения пятиэтажек в Петербурге инвесторы построили всего 10 домов — что чуть больше 1% от заявленного числа.