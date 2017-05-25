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25 мая 2017, 09:41
археология история Франция

Кости двух герцогов Нормандии оказались принадлежащими другим людям

Статуи Ричарда I и Ричарда II на западном фасаде аббатства Фекан
Статуи Ричарда I и Ричарда II на западном фасаде аббатства Фекан
Giogo

Неожиданный результат принесло начатое в 2016 году исследование, в ходе которого ученые из Франции, Дании и Норвегии хотели выяснить происхождение Роберта – первого герцога Нормандии (около 860 – около 932).

До крещения будущий герцог носил имя Хрольф (Hrólfur) и был предводителем викингов, столь успешно разорявших север Франции, что король Карл III решил даровать ему герцогство и этим избавить свою страну от постоянных набегов и обрести сильного союзника. Средневековые хроники сохранили две версии происхождения Хрольфа – Роберта. Согласно одной, он был выходцем из Норвегии, согласно второй, из Дании. Ученые получили разрешение на вскрытие могилы в аббатстве города Фекан, где захоронены внук Роберта Ричард I и правнук Ричард II. Они были намерены взять образцы ДНК, чтобы установить истину. Подробнее об истории нормандских герцогов и этом проекте мы рассказывали в особом очерке.

Но, увы, с выделением ДНК исследователи потерпели неудачу. Кости оказались очень старыми и в течение длительного времени подвергались действию высокой влажности и загрязнению из-за того, что хранились в свинцовом оссуарии. Удалось провести радиоуглеродное датирование, но результаты его оказались совсем уж неожиданными. Останки просто не могли принадлежать Ричарду I и Ричарду II, так как они были гораздо старше. Они оказались старше, чем сам Хрольф/Роберт. Первый скелет датируется 704 годом (± 28 лет), то есть эпохой Меровингов, за два века до появления Хрольфа во Франции. Он принадлежит человеку высокого для той эпохи роста 1,8 метра с более развитой правой рукой, что заставляет предположить в нем воина. Второй скелет еще древнее, он датирован 286 годом до нашей эры (± 27 лет), не только до эпохи французских королей и викингов, но даже до прихода в Галлию римлян.

Останки, считавшиеся костями нормандских герцогов, в ходе истории неоднократно перемещались. Видимо, в ходе одного из этих перезахоронений они были заменены костями VIII века и III века до н. э. Больше ничего о причинах и обстоятельствах этого и о происхождении имеющихся костей исследователи пока сказать не могут. Пока ученые приступили к анализу соотношения изотопов стронция в костях, это поможет установить происхождение погребенных людей.

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