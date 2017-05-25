В ДР Конго планируют испытать вакцину от лихорадки Эбола

Правительство Демократической Республики Конго совместно с организацией «Врачи без границ» представило проект испытаний вакцины против лихорадки Эбола во время борьбы со вспышкой этой болезни, начавшейся в прошлом месяце в отдаленном районе на северо-востоке страны. Если план получит одобрение Всемирной организации здравоохранения, первые дозы вакцины попадут к людям, которым грозит риск заразиться, в течение двух недель. ВОЗ выпустила обращение к потенциальными пожертвователям, сообщая, что для поддержки исследования вакцины, а также для эпидемического надзора, лечения заболевших и стандартных мер по профилактике и контролю потребуется 10,5 млн. долларов в течение полугода.

Пока известно всего о двух подтвержденных случаях заболевания и 41 возможном случае. Контролируется состояние примерно 350 человек, которые могли заразиться. Уже на этой неделе анализы нескольких десятков человек дали отрицательный результат. Возможно, вспышка была небольшой или уже завершается.

Случаи болезни были отмечены в провинции Бас-Уэле, примерно в 500 километрах к северу от крупного города Кисангани. Но добраться от него до заболевших непросто, так как в этой провинции мало хороших дорог и мостов, поэтому врачей и оборудование доставляют вертолетами в небольшой городок Ликати, откуда они отправляются дальше на мотоциклах. Созданы две мобильные лаборатории, но одна из них вышла из строя из-за поломки генератора.

Вакцина была испытана в 2015 году во время массовой вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке. В ходе испытаний в Гвинее была применена необычная схема «кольцевой вакцинации», когда дозы вакцины давались только людям, которые, скорее всего, имели контакт с заболевшим. Результаты показали полную защиту спустя 10 дней после иммунизации, но нетрадиционная организация испытаний заставила разработчика – компанию Merck – отложить заявку на одобрение вакцины регулирующими органами, чтобы собрать больше данных о ее безопасности и надежности других исследований. На данный момент использование этой вакцины по-прежнему считается экспериментом.