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25 мая 2017, 11:07
археология история Перу

В Перу найдены следы поселения возрастом 15 тысяч лет

Tom Dillehay

Следы древнейшего населения Нового Света обнаружили археологи на побережье Перу. Ранее в Уака Приета (Huaca Prieta), примерно в 600 километрах к северу от Лимы, был известен курган, построенный около 7800 лет назад. Но теперь под ним в ходе раскопок были найдены следы значительно более ранней культуры.

Среди находок есть каменные орудия, кости животных, остатки растений, возраст которых составляет не менее 15 тысяч лет, что ставит Уака Приета в ряд с древнейшими стоянками людей на американском континенте. Находка также подтверждает версию о том, что, переселившись из Азии в Америку, люди продвигались к югу вдоль тихоокеанского побережья.

Археолог Тома Диллихэй (Tom Dillehay) из Университета Вандербильта в Нэшвилле, возглавлявший исследование, первоначально предполагал, что в основном будет заниматься содержимым самого кургана, но геологи из его экспедиции хотели исследовать рельеф под насыпью, поэтому раскопки решено было продолжить до самого основания кургана. Самый глубокий шурф, проделанный в течение пяти лет, имеет глубину 31 метр. И самые глубокие слои, как оказалось, содержали признаки присутствия человека: примитивные орудия из камня, кости животных, следы костров. Возраст их был установлен при помощи радиоуглеродного датирования угля костров.

Обычно считалось, что, перейдя по Берингову перешейку, люди долго не могли проникнуть вглубь американского континента, так как путь им преграждали ледники. Проход в ледниках, известный как «коридор Маккензи», открылся лишь около 14 000 лет назад. Но со временем становились известны примеры наличия населения в Северной и Южной Америке южнее коридора Маккензи более раннего возраста. Поэтому возникла гипотеза, что расселение первых американцев шло по маршруту вдоль побережья, огибая край ледника.

По словам археологов, древнейшие жители Уака Приета селились во временных стойбищах на болотистой низменности, они ели плоды дикого авокадо, перец чили, фасоль, добывали моллюсков, акул, рыбу, птиц и морских львов. Ученые не нашли следов сетей, лесок или гарпунов, поэтому они считают, что обитатели этих мест пользовались для добычи морских животных тем, что шторма нагоняют на берег высокие волны, а после отступления воды остаются небольшие заполненные водой котловины, где всегда много живности. Так часто добывают морских обитателей и современные индейцы Перу, живущие на побережье.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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