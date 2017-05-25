Киев вновь опроверг слух о прекращении ж/д сообщения с Россией

Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное сообщение Украины с Россией, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью «Обозревателю».

«Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался», — сказал Омелян.

Он добавил при этом, что, по его мнению, любое сообщение с Российской Федерацией следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

25 мая «Коммерсантъ» сообщил, что власти Украины готовятся с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. По данным издания, предлогом станет нежелание «Российских железных дорог» (РЖД) «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Речь идет об электричке из Донецка в российский Таганрог.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения: «Никакого решения на этот счет на данный момент не принято». В РЖД заявили, что не получали от украинской стороны каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения.

Между тем, ранее появилась информация, что железнодорожные перевозки между Россией и Украиной отменены решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Однако в «Укрзализныця» заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.