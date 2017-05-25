Марат Сафин решил выйти из состава Госдумы

Теннисист, депутат Госдумы Марат Сафин решил завершить депутатскую карьеру. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в нижней палате.

Сам Сафин подтвердил эту информацию ТАСС.

«Да, я написал заявление о сдаче мандата», — сказал он.

Сафин избирался от региональной группы №16 федерального списка «Единой России» (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область). Также он входил в состав Госдумы предыдущего созыва.

Он рассказал, что хочет сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях.