25 мая 2017, 18:53
Марат Сафин решил выйти из состава Госдумы
Теннисист, депутат Госдумы Марат Сафин решил завершить депутатскую карьеру. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в нижней палате.
Сам Сафин подтвердил эту информацию ТАСС.
«Да, я написал заявление о сдаче мандата», — сказал он.
Сафин избирался от региональной группы №16 федерального списка «Единой России» (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область). Также он входил в состав Госдумы предыдущего созыва.
Он рассказал, что хочет сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях.
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