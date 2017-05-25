Савченко заявила о президентских амбициях

Депутат Верховной Рады Украины, бывшая военнослужащая Надежда Савченко заявила о готовности баллотироваться на пост президента страны.

«Я готова взять на себя ответственность за страну и принять участие в президентских выборах. Кроме того в парламентских выборах будут участвовать кандидаты от моей политической силы. Боже, как ужасно это звучит из уст политика», — сказала Савченко в интервью польской Krytyka Polityczna.

Свою партию Савченко создала в апреле. Она называется «Гражданская платформа Надежды Савченко».

По словам корреспондента, бравшего интервью, рейтинг Савченко колеблется на Украине в районе 1-2%.