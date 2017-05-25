Ростех и Group-IB займутся информационной безопасностью

Компания Group-IB, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», и Национальный центр информатизации (НЦИ), дочерняя структура ГК Ростех, создают совместное предприятие (СП). Соглашение, предусматривающее его создание, было подписано 25 мая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе (Республика Татарстан).

Занимающаяся предотвращением и расследованием высокотехнологичных преступлений Group-IB предоставит в СП свои технологии, а специализирующийся на разработке, развитии и внедрении ИТ-продуктов НЦИ будет продвигать продукцию на рынках присутствия ГК Ростех и возьмет на себя операционную деятельность, включая взаимодействие с органами государственной власти, сертификацию продукции и другие вопросы.

«Создание совместного предприятия с крупнейшим российским промышленным холдингом - несомненный успех для стартапа «Сколково», – комментирует подписание соглашения Антон Иванов, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» IT-кластера Фонда «Сколково». – Безусловно, ГК «Ростех» придерживается высочайших стандартов в тестировании компаний, с которыми заключает технологическое партнерство. Продукты Group-IB, в том числе созданные при поддержке «Сколково», уже доказали свою эффективность, обеспечив раннее предупреждение угроз на крупнейших предприятиях в России и за рубежом. Теперь они обеспечат надежную защиту промышленным объектам с критической информационной инфраструктурой».

По мнению генерального директора Group-IB Ильи Сачкова, создаваемое СП – редкий пример частно-государственного партнерства, в котором государство понимает, как устроены крупные производства, в отношении которых могут быть реализованы киберугрозы, а частная компания – Group-IB – знает, как от них защищаться. В компании рассчитывают, что создание СП с Ростехом поможет Group-IB удвоить выручку в ближайшие три года.

«Мы прошли долгий технологический due diligence со стороны ГК Ростех. Тот факт, что в итоге госкорпорация выбрала именно нас для создания совместного предприятия, подтверждает уникальность компетенций и надежность решений Group-IB. А технологическое партнерство наших компаний, с учетом опыта Центра в разработке информационных систем, даст синергетический эффект и позволит фактически создать российский аналог Palantir», – считает Илья Сачков.

Group-IB – первый российский поставщик Threat Intelligence решений, вошедший в отчеты Gartner. При помощи СП компания сможет внедрить для защиты объектов с критической информационной инфраструктурой следующие решения:

систему threat intelligence, позволяющую в реальном времени отслеживать тренды в развитии угроз информационной безопасности, исходящих от подпольного сообщества киберпреступников, актуальных для конкретной отрасли, для грамотного распределения инвестиций в информационную безопасность на предприятии;

решения по обнаружению вторжений TDS и Polygon, позволяющие защищаться в том числе от ранее неизвестного вредоносного кода, а также детектировать целевые атаки на сетевые инфраструктуры организаций еще до того, как злоумышленники смогли нанести реальный ущерб;

систему защиты госпорталов Secure Portal, разработанную при поддержке Сколково, противодействующую несанкционированному доступу к личным кабинетам пользователей, использованию ботов (для подбора паролей и срыва онлайн-голосований), сбору данных о платежных картах и иных персональных данных;

аналитические системы безопасности с использованием больших данных.

Создаваемое СП – первое в ряду технологических консорциумов, которые Group-IB намерена создать в ближайшие годы. В первую очередь в планах – создание таких центров на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии, а также в США. Сейчас у компании порядка 25 партнеров, помогающих реализовывать продукцию в различных регионах мира, включая Eclectic IQ, Anomali, ThreatConnect. Group-IB собирается увеличить количество партнеров до 100.