Mail.Ru Group запустила аналог Telegram — мессенджер TamTam

Компания Mail.Ru Group, владеющая «ВКонтакте» и «Одноклассниками», запустила мобильный мессенджер TamTam. Об этом сообщается на сайте компании.

Подобно WhatsApp или Telegram, новый сервис позволяет обращаться к контактам из записной книжки телефона.

Приложение разработано на базе мессенджера «Одноклассников» и заменит его в магазинах приложений. Мессенджер доступен на Android и iOS.

Подобно Telegram, мессенджер TamTam позволяет создавать приватные и публичные каналы.

«В каналах можно собирать подписчиков без ограничения по количеству пользователей и рассылать по ним сообщения. Вести каналы смогут как обычные пользователи, так и бренды, СМИ, блогеры и другие авторы», — говорится в релизе.