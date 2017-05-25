25 мая 2017, 10:33
Mail.Ru Group запустила аналог Telegram — мессенджер TamTam
Компания Mail.Ru Group, владеющая «ВКонтакте» и «Одноклассниками», запустила мобильный мессенджер TamTam. Об этом сообщается на сайте компании.
Подобно WhatsApp или Telegram, новый сервис позволяет обращаться к контактам из записной книжки телефона.
Приложение разработано на базе мессенджера «Одноклассников» и заменит его в магазинах приложений. Мессенджер доступен на Android и iOS.
Подобно Telegram, мессенджер TamTam позволяет создавать приватные и публичные каналы.
«В каналах можно собирать подписчиков без ограничения по количеству пользователей и рассылать по ним сообщения. Вести каналы смогут как обычные пользователи, так и бренды, СМИ, блогеры и другие авторы», — говорится в релизе.
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