Еще один подросток признан погибшим в результате теракта в Манчестере

Родители 14-летней Эйлид Маклеод (Eilidh MacLeod), которая числилась среди пропавших без вести после теракта в Манчестере, подтвердили, что их дочь погибла, сообщает РИА Новости.

Эйлид была на концерте американской певицы Арианы Гранде вместе со своей 15-летней подругой, которая получила ранения в результате взрыва и находится в тяжелом состоянии в больнице.

22 мая рядом с концертной площадкой стадиона «Манчестер Арена», где проходил концерт певицы американской Арианы Гранде, произошел взрыв. В зале было несколько тысяч человек, в том числе много подростков и детей.

Подростки, объявленные пропавшими после теракта в Манчестере 22 мая 2017 Фото из соцсетей

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе дети. Самой юной из них было 8 лет.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 120 человек. 59 человек были доставлены в больницу в различном состоянии, 60 пострадавших не нуждаются в госпитализации. Ранее сообщалось, что 12 из 59 пострадавших — несовершеннолетние.