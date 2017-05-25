Венедиктов рассказал об угрозах Немцову от «кадыровцев»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил на допросе в суде по делу об убийстве Бориса Немцова об угрозах Немцову со стороны приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Медиазона».

По словам Венедиктова, в 2014 году он встречался в Израиле с Немцовым, его семьей и бывшим владельцем НТВ Владимиром Гусинским. Во время ужина Немцов рассказал, что не хочет возвращаться в Москву, потому что, как сообщил Венедиктов, его там либо посадят, либо убьют.

«Мы посоветовали ему взять охрану. Это если не защитит, то затруднит», — сказал Венедиктов.

27 февраля 2015 года, по словам главного редактора, Немцов говорил ему, что угрозы участились и поступали от «кадыровцев».

«Он говорил именно не чеченцы, а кадыровцы», — отметил свидетель.

Борис Немцов был застрелен вблизи Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых — чеченские силовики, включая и предполагаемого исполнителя преступления.