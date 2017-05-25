Трамп назвал Россию в числе будущих угроз для НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Главными угрозами организации в будущем, по его мнению, останутся терроризм, миграция и угроза со стороны России, а также с юга и востока.

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — цитирует главу государства РИА Новости

Говоря о миграции, как отмечает BBC, Трамп призвал страны НАТО «быть бдительными», так как тысячи мигрантов прибывают в страны альянса, «и во многих случаях мы не имеем ни малейшего понятия, кто они такие».

Ранее сегодня Трамп провел встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском. После встречи Туск заявил, что им удалось договориться по многим пунктам, однако были разногласия по поводу России.

«Я не на 100% уверен, что мы можем говорить об общей позиции, общем мнении по России, хотя, когда речь идет о конфликте на Украине, мы были заодно», — сказал он.