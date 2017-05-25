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25 мая 2017, 11:37
алкоголь Минфин налоги

Импортеры вин начали повышать цены из-за приказа Минфина

Бокал красного вина
Бокал красного вина
Matthew Rogers

Некоторые импортеры вин уже начали повышать розничные цены на свою продукцию из-за приказа Минфина России, по которому они должны доначислить акцизы за 2016 год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об акцизах на вина с защищенным географическим указанием, а также защищенным наименованием места происхождения.

Ранее в этом месяце Минфин вывел защищенное вино импортного производства из-под действия льготного акциза. По расчетам министерства, речь идет об около 1,4 млрд рублей дополнительных налогов.

В ведомстве отметили, что «вопрос ретроспективного доначисления акцизов обсуждается», и что «решений пока нет».

5 мая, руководитель входящей в Минфин Федеральной таможенной службы Владимир Булавин издал приказ, согласно которому акцизы с импортных защищенных вин должны взиматься по обычным ставкам — 18 рублей за литр обычного вина и 36 рублей за литр игристого вина.

Пониженный акциз в размере 5 и 14 рублей соответственно, согласно приказу, действует только для отечественных марок.

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