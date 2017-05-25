Обещанная Путиным индексация коснется 5,8 млн бюджетников

Около 5,8 млн работников бюджетной сферы смогут рассчитывать на индексацию зарплаты, которую предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Общая численность указанных работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек — в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях», — уточнили в министерстве.

Речь идет о категориях работников, которых не коснулись указы Путина, подписанные в начале его нынешнего президентского срока — в мае 2012 года.

«Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют "неуказными категориями бюджетников". Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов», — заявил накануне глава государства (цитата ТАСС).