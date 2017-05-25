Под Энгельсом у скорой отлетело колесо и травмировало школьницу

На подъезде к городу Энгельс Саратовской области машина скорой помощи потеряла правую заднюю пару колес. Колеса отлетели на тротуар, где сбили 16-летнюю девушку. Об этом пишут «Версия Саратов» и «Саринформ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

ДТП произошло в 7:45 по местному времени (6:45 мск). Девушка была госпитализирована с ушибами.

В минздраве Саратовской области сообщили, что она находится в удовлетворительном состоянии.

«Автомобиль скорой помощи возвращался с вызова на станцию, когда произошел инцидент. В салоне пациентов не было, только медицинские работники. На сегодняшний день устанавливаются причины инцидента и возникновения технической неисправности», — сказали в ведомстве.