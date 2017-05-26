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26 мая 2017, 09:33
амнистия Владимир Путин правозащитное движение Совет по правам человека

СПЧ предложил президенту провести амнистию правонарушителей

Владимир Путин на заседании СПЧ
Владимир Путин на заседании СПЧ
Пресс-служба Кремля

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выступил с инициативой объявить первую в истории страны амнистию для лиц, совершивших административные правонарушения. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

«Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», — отметил Федотов.

«Я думаю, было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой», — добавил он.

По словам главы СПЧ, идея подобной амнистии «хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей».

Федотов добавил, что предложения по проведению амнистии к столетию Октябрьской революции он уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

Встреча Кириенко с президиумом СПЧ прошла 24 мая.

Согласно статистике Верховного суда, в 2016 году по административным статьям были осуждены 6,4 млн человек. Из них 3,7 млн человек получили наказание в виде штрафа, 1,1 млн человек были отправлены под арест до 15 суток, около 500 тысяч автомобилистов были лишены водительских прав.

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