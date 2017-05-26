В Москве открылась «Аллея правителей» работы Церетели

В Москве открылась «Аллея правителей» с 33-мя бюстами работы президента Российской академии художеств Зураба Церетели, передает ТАСС.

Скульптурный парк находится на территории Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества (РВИО) в Петроверигском переулке. Главой этого общества является министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Впервые в нашей истории мы сможем увидеть последовательно правителей Руси, как они выглядели, прочитать, когда они жили, от Рюрика и до руководителя Временного правительства», — сообщил министр на церемонии открытия.

Он добавил, что в скором времени аллея пополнится новыми бюстами, которые «находятся сейчас в изготовлении».