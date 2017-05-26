В Кремле ознакомились с предложением СПЧ по административной амнистии

В Кремле не выработали позиции по поводу амнистии осужденных за административные правонарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока позиция никакая не определена, какой-то четкой позиции по инициативе Совета по правам человека нет», — заявил представитель Кремля.

Он также назвал предложение СПЧ «достаточно новым».

Ранее сегодня глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко передал чиновнику предложение провести амнистию по административным статьям.

По словам Федотова, идея «хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей».

Амнистию он предложил приурочить к столетию Октябрьской революции.