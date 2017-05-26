Путин ознакомился с посланием деятелей культуры в поддержку Серебренникова

Владимир Путин ознакомился с посланием деятелей культуры и искусства в поддержку Серебренникова, которое было передано главе государства худруком Театра наций Евгением Мироновым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, ознакомился. Тем более, у них (Путина и Миронова – прим.ред) был краткий разговор на церемонии награждения. По реакции мне сказать нечего», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Песков отказался комментировать фразу «Да дураки», произнесенную, как писал «Коммерсантъ», в ходе беседы Путина и Миронова.

Напомним, 24 мая глава государства вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. По завершении церемонии актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Подойдя к президенту, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко» – по всей видимости, об обысках у Серебренникова. Актер спросил: «Вы знали? Знали об этом?!».

Владимир Путин заявил, что «узнал вчера». Следом за этим, на вопрос Миронова «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!», российский лидер ответил: «Да дураки».

На вопрос журналистов «кто такие все-таки дураки и кого имел в виду президент и верно ли поняли его коллеги-журналисты», пресс-секретарь главы государства ответил: «Я оставляю это без комментария».

На вопрос, считают ли в Кремле приемлемыми методы проверок силовыми структурами деятелей искусства как в случае с руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым или с режиссером Алексеем Учителем, Песков заявил, что «контрольные органы, налоговые органы выполняют свою работу, и в каждом конкретном случае нужно смотреть, насколько проверка обоснована, но вообще проверка не является чем-то страшным или методом давления, и вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться».