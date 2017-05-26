Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым

Главный инженер КБ «Арматура» Андрей Арзуманов найден мертвым в районе деревни Кузнечиха Владимирской области. Об этом сообщают Ikovrov.ru и «Зебра ТВ» со ссылкой на областное управление СКР.

Там отметили, что тело Арзуманова с огнестрельным ранением было обнаружено 24 мая рядом с его машиной.

Проводится доследственная проверка. В качестве основной версии гибели инженера рассматривается добровольный уход из жизни.

Арзуманову было 42 года. Он был заместителем директора КБ «Арматура» — филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

Деревня, где нашли его тело, находится в 8 км от города Ковров, в котором инженер родился и где работал.

Представитель конструкторского бюро сообщил РИА Новости, что коллеги Арзуманова шокированы произошедшим.

«Мы в себя не можем прийти от этой новости», — сказал он.

Агентство отмечает, что, по сообщениям СМИ, в «Арматуре» планировались масштабные сокращения. На предприятии опровергли эту информацию.

КБ «Арматура» разрабатывает и производит пневматические системы и агрегаты для ракетно-космических комплексов.