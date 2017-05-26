ФАС разрешила структурам Березкина купить РБК
Федеральная антимонопольная служба дала разрешение структуре ЕСН миллиардера Григория Березкина на покупку медиахолдинга РБК. Об этом сообщает RNS со ссылкой на само ведомство.
ФАС удовлетворила ходатайство АО «Сотол проект» о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО «РБК» в соответствии со статьями 28, 33 ФЗ «О защите конкуренции».
Кроме того, было удовлетворено ходатайство «Сотол проекта» о приобретении 80,463% уставного капитала ООО «РБК Онлайн» (основной вид деятельности – деятельность рекламных агентств).
Ранее СМИ сообщали, что соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с вопросом о судьбе холдинга, однако тот отказался ответить на него, пообещав приэ том встретиться с акционером РБК Михаилом Прохоровым.