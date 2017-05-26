Поклонская рассказала о нескольких запросах от граждан на проверку Учителя

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направила в правоохранительные органы несколько обращений граждан с просьбой проверить студию режиссера Алексея Учителя и его фильм «Матильда». Об этом депутат заявила РИА Новости.

Накануне от адвоката Учителя стало известно о визите в студию сотрудника полиции, который запросил некие документы.

«У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской», — отмечал сам режиссер.

«Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — заявила депутат.

Она отметила, что проверки касаются оскорбления чувств верующих, а также законности трат бюджетных средств, выделенных на финансирование фильма.

Поклонская неоднократно выступала против «Матильды», так как в фильме речь идет об увлечении Николая II балериной. Семья последнего русского императора была канонизирована РПЦ.

При этом духовник Натальи Поклонской, как узнал «Дождь», — это человек с серьезным уголовным прошлым, который, предположительно, основал свою секту.