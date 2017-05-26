Володин упрекнул правительство за отказ публично поддерживать спорные законы

На заседании совета Думы 25 мая спикер Вячеслав Володин раскритиковал правительство за отказ проводить оценку резонансного законопроекта по запрету анонимности в мессенджерах. Об этом РБК сообщили участники заседания.

24 мая группа депутатов от «Единой России», ЛДПР и КПРФ и внесла проект закона, который предусматривает обязательную идентификацию пользователей мессенджеров по номеру телефона.

По словам одного из участников совета Госдумы, «Володин возмутился тем, что, несмотря на просьбу принять законопроект как можно быстрее, министр связи [Николай] Никифоров публично заявил том, что его даже не читал».

По мнению спикера, по таким вопросам «общая должна быть позиция, заявление [правительства], что закон правильный и [кабмин всецело поддерживает депутатов», привел слова Володина другой собеседник издания.

По данным источника, спикер заявил полномочному представителю президента в Госдуме Гарри Минху, что раз законопроект «важен для страны», то должны быть отзывы из администрации президента и правительства.

«Получается, законопроект внесли "какие-то депутаты", а остальные ни при чем», — привел слова председателя палаты источник.