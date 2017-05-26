В Египте при нападении на автобус погибли 25 человек

В египетской провинции Минья вооруженные мужчины расстреляли группу коптских христиан. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло на автотрассе, по которой двигались автобусы с группой христиан-коптов. По словам главы провинции Эссама аль-Бедаиви, трагедия случилась, когда люди направлялись в монастырь к югу от столицы страны Каира. Жертвами стрельбы стали 25 человек, еще 23 пострадали.

Стоит отметить, что в последние месяцы на коптов совершено уже несколько нападений. Так, ранее прогремели взрывы в храмах в Каире, Александрии и Танте, жертвами которых стали около 70 коптских христиан. Тогда ответственность за случившееся брала на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).