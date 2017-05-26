26 мая 2017, 13:38
Свидетели видели спикера парламента Чечни при пытках геев в республике
Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, посвященный облавам на геев в Чеченской республике.
Документ, как сообщается, основан на интервью с мужчинами, которых силовики удерживали под стражей из-за подозрений в гомосексуальной ориентации, с журналистами, которые документировали облавы, и с организацией за права ЛГБТ, помогающей пострадавшим.
Согласно свидетельствам как минимум двух пострадавших, спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд лично присутствовал при избиениях предполагаемых геев в тюрьмах в Аргуне и Грозном.
Предполагается, что Даудов руководил операцией по «зачистке» республики от геев.
Чеченские власти в принципе отрицают, что в республике есть представители ЛГБТ.
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