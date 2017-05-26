Свидетели видели спикера парламента Чечни при пытках геев в республике

Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, посвященный облавам на геев в Чеченской республике.

Документ, как сообщается, основан на интервью с мужчинами, которых силовики удерживали под стражей из-за подозрений в гомосексуальной ориентации, с журналистами, которые документировали облавы, и с организацией за права ЛГБТ, помогающей пострадавшим.

Согласно свидетельствам как минимум двух пострадавших, спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд лично присутствовал при избиениях предполагаемых геев в тюрьмах в Аргуне и Грозном.

Предполагается, что Даудов руководил операцией по «зачистке» республики от геев.

Чеченские власти в принципе отрицают, что в республике есть представители ЛГБТ.