Госдума ввела уголовную ответственность за руководство «группами смерти»

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который вводит уголовную ответственность за руководство «группами смерти» в соцсетях. Об этом сообщается в карточке закона на сайте нижней палаты парламента.

Закон представляет собой поправки в Уголовный кодекс, согласно которым администраторов так называемых «групп смерти» «ВКонтакте» будут судить по одной из новых статей — о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении подростков в деятельность, которая угрожает их жизни.

У закона десятки авторов, в том числе депутат Ирина Яровая, известная своими контртеррористическими поправками в законодательство.

О «группах смерти» и игре «Синий кит», в которой подростков подталкивают к суициду, одной из первых в 2016 году написала «Новая газета».

В мае 2017 года создатель одной из «групп смерти» Филипп Лис признался в подстрекательстве к суициду.