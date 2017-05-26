ГД сняла с рассмотрения законопроект об электронной повестке

Госдума пока отказалась от рассмотрения законопроекта сенатора Виктора Озерова, который предложил рассылать повестки из военкомата призывникам по электронной почте. Соответствующее решение комитет Думы по обороне принял 25 мая.

Авторы решения мотивировали его тем, что разработка системы электронных повесток «повлечет необходимость проведения ряда организационно-технических мероприятий», на которые нужны бюджетные средства.

Как указывал сам Озеров в сопроводительных документах, его инициатива «не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета».

Однако в этом случае законопроекту необходимо получить отзыв правительства, а у Озерова его не было.