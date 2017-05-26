Из законопроекта о дорожном движении убрали платный въезд в центр города

Из законопроекта «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» ко второму чтению исключили норму, позволявшую вводить плату за въезд в некоторые районы города. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы в комитете эту норму убрали из законопроекта», — сказал депутат.

Он добавил, что сейчас законопроект находится на согласовании в администрации президента.

Глава транспортного комитета выразил надежду, что к июню документ удастся согласовать, и его можно будет вносить на второе чтение.

В первоначальной редакции законопроект позволял взимать плату за поезд в определенные районы города, например, в его историческую часть.

В первом чтении документ был принят в декабре 2016 года.