26 мая 2017, 19:57
РФ потребовала от Украины немедленно погасить долги по евробондам
Россия потребует от Украины в Высоком суде Лондона, чтобы страна немедленно погасила долг в размере 325 млн долларов в качестве процентов по еврооблигациям. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», — отметил представляющей интересы России адвокат Майк Ховард.
По его словам, для выплаты процентов Украиной имеются все основания, так как страна обязалась вернуть долги и другим кредиторам, имеет обязательства перед МВФ и Всемирным банком.
Ранее Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине по данному вопросу и возврат страной долга РФ.
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