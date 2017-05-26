РФ потребовала от Украины немедленно погасить долги по евробондам

Россия потребует от Украины в Высоком суде Лондона, чтобы страна немедленно погасила долг в размере 325 млн долларов в качестве процентов по еврооблигациям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», — отметил представляющей интересы России адвокат Майк Ховард.

По его словам, для выплаты процентов Украиной имеются все основания, так как страна обязалась вернуть долги и другим кредиторам, имеет обязательства перед МВФ и Всемирным банком.

Ранее Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине по данному вопросу и возврат страной долга РФ.