В «Зените» сменился генеральный директор

Бывший президент футбольной команды «Зенит» и экс-глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко назначен гендиректором команды. Об этом сообщают издания «Спорт день за днем» и «Фонтанка».

Последнее приводит расписку Фурсенко, в которой говорится, что он приступает к своей работе с 26 мая.

Фурсенко сменил на посту гендиректора клуба Максима Митрофанова, занимавшего эту должность с 2007 года.

По данным издания «Спорт день за днем», Митрофанов может занять руководящий пост на новом стадионе команды на Крестовском остове Петербурга — «Зенит-Арене».